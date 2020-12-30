وزير الطاقة التركي: اكتشاف الغاز من أهم التطورات التي شهدتها تركيا خلال 2020

صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أن اكتشاف 405 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود كان من بين أهم التطورات التي شهدتها تركيا خلال عام 2020.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لمراسل الأناضول، الأربعاء، حول التطورات على صعيد الطاقة خلال 2020.

وأفاد دونماز أن اكتشاف بئر "طونا -1" في حقل "صقاريا" للغاز الطبيعي في البحر الأسود كان البداية، مؤكدا أنهم يواصلون العمل في الحقل المذكور.

ولفت إلى أن سفينة "الفاتح" للتنقيب وصلت إلى العمق المستهدف في أعمالها ببئر "توركالي 1"، مشيرا إلى أن سفينتي "القانوني" و "فيليوس" تستعدان لأداء مهامهما في حقل "صقاريا" خلال الأشهر الأولى من عام 2021.

وعلى صعيد متصل، ذكر أن "مؤسسة البترول التركية" وصلت عام 2020 إلى أعلى إنتاج محليا وخارجيا على مر تاريخها.

ومن جانب آخر، أشار دونماز إلى أن إجمالي القدرة المركبة للطاقة ارتفعت إلى 95 ألفا و500 ميغاواط خلال العام الجاري.

وأوضح أن القدرة المركبة للطاقة المتجددة التي دخلت حيز التشغيل في عام 2020 تجاوزت إجمالي القدرة المركبة للطاقة المتجددة لـ 21 دولة أوروبية.

** محطة "آق قويو" للطاقة النووية

ونوه دونماز بأن الأعمال جارية بأقصى سرعة للانتهاء من إنشاء المفاعل الأول من محطة "آق قويو" للطاقة النووية عام 2023.

وبيّن دونماز أن الأعمال جارية في إنشاء الوحدتين الأولى والثانية من المفاعل، وأن الوحدة الثالثة حصلت على ترخيص البناء، لافتا إلى أنه تم تقديم طلب منح ترخيص لإنشاء الوحدة الرابعة.

كما أفاد أن المصنع الأول والوحيد في تركيا وأوروبا لإنتاج الألواح الشمسية المتكاملة تم افتتاحه خلال عام 2020.