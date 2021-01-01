غازبروم الروسية تبدأ تسليم الغاز إلى صربيا والبوسنة عبر خط أنابيب ترك ستريم

قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم اليوم الجمعة إنها بدأت تسليم الغاز الطبيعي إلى صربيا والبوسنة عبر خط أنابيب ترك ستريم ومسار جديد يعبر تركيا وبلغاريا.

وتصل إمدادات الغاز الموجهة إلى صربيا والبوسنة أولا إلى تركيا عبر خط أنابيب ترك ستريم الذي يمتد عبر البحر الأسود. وتقول غازبروم إن الإمدادات تدخل بعد ذلك إلى صربيا عبر نظام نقل الغاز الطبيعي في بلغاريا.

ومن هناك يجري توزيع إمدادات الغاز إلى العملاء في صربيا والبوسنة.

وقال ألكسي ميلر الرئيس التنفيذي لغازبروم إنه بإضافة صربيا والبوسنة، فإن ست دول أوروبية إجمالا تتلقى الآن إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب ترك ستريم.

والدول الأربع الأخرى التي تتلقى إمدادات الغاز الروسي عبر ذلك المسار هي بلغاريا واليونان ومقدونيا الشمالية ورومانيا.

ودشنت روسيا وتركيا ترك ستريم رسميا في يناير/كانون الثاني 2020. وينقل خط الأنابيب، الذي يسمح لموسكو بتفادي أوكرانيا كمسار عبور إلى أوروبا، الغاز الروسي إلى جنوب أوروبا عبر تركيا.