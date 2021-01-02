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إنتاج النفط الروسي السنوي في أدنى مستوياته منذ 2008

وكالة رويترز للأنباء
إسطنبول
نشر في 02.01.2021 14:16
إنتاج النفط الروسي السنوي في أدنى مستوياته منذ 2008

انخفض إنتاج النفط في روسيا العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 2008 وبلغ أدنى مستوياته منذ عام 2011 في أعقاب اتفاق عالمي لخفض الإنتاج وتراجع الطلب الذي تسببت فيه جائحة فيروس كورونا، وفق إحصائيات اليوم السبت.


انخفاض إنتاج روسيا من مكثفات النفط والغاز إلى 10.27 مليون برميل يوميا العام الماضي، حسبما أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية التي نقلتها وكالة إنترفاكس للأنباء.

وبحسابها بالطن، تراجع إنتاج مكثفات النفط والغاز إلى 512.68 مليون طن في عام 2020، مقارنة بأعلى ناتج سجلته روسيا في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي عند 560.2 مليون، أو 11.25 مليون برميل يوميا عام 2019.

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