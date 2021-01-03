"السيل التركي" 2020 ينقل 5.8 مليارات متر مكعب غاز لأوروبا

بلغت كمية الغاز الروسي التي جرى نقلها إلى أوروبا، عبر خط أنابيب "السيل التركي" 5.8 مليارات متر مكعب في 2020.

وأفاد وكالة الأناضول نقلا عن مصادر مطلعة، أنه تم نقل الغاز الطبيعي الروسي القادم إلى محطة الاستقبال في منطقة "قيي كوي" بولاية "قرقلار إيلي" التركية إلى محطة "استرانجا" البلغارية دون أي مشاكل.

وأوضح أنه جرى نقل 5.8 مليارات متر مكعب من الغاز عبر "السيل التركي" إلى المستهلكين في بلغاريا واليونان ومقدونيا ورومانيا في 2020.

والجمعة، دشن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، القسم الخاص ببلاده بنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب "السيل التركي".

وفي 8 يناير/كانون الثاني، جرى افتتاح خط أنابيب السيل التركي بمشاركة الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين.

و"السيل التركي"، مشروع لمد أنبوبين بسعة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لكل منهما، من روسيا إلى تركيا مرورا بالبحر الأسود، بحيث يغذي الأنبوب الأول تركيا، والثاني دول شرقي وجنوبي أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أنّ القسم البحري من مشروع السيل التركي يمتد من مدينة أنابا الروسية حتى ولاية "قرقلار إيلي" التركية المطلتين على البحر الأسود، بطول 930 كلم، والقسم البري يتألف من خطين بطول 142 و70 كلم.