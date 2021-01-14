تركيا تتوقع جني 1.5 مليار دولار سنوياً من خط "تاناب"

قال سالتوق دوزيول، مدير عام مشروع خط أنابيب غاز "تاناب" العابر للأناضول، إن تركيا ستجني أكثر من 1.5 مليار دولار سنوياً، من عائدات نقل الغاز الطبيعي عبر الخط، عند الانتهاء من إنشاء كافة مراحله بحلول عام 2022.

وأضاف دوزيول في مؤتمر صحفي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الخميس، أن المشروع تم إنجازه حتى الآن، بتكلفة أقل 45 بالمئة من إجمالي التكلفة المخطط لها.

وأشار إلى أن ضخ الغاز الطبيعي عبر أنابيب "تاناب"، بدأ خلال يونيو/ حزيران 2018، وأن نقل الغاز يتواصل عبره منذ قرابة عامين ونصف.

وأوضح أن إجمالي الغاز الطبيعي الذي حصلت عليه شركة "بوتاش" التركية لأنابيب النفط والغاز الطبيعي، بلغ 8.4 مليار متر مكعب، بحلول نهاية العام الماضي.

وأفاد أن إجمالي الغاز الطبيعي الذي سيصل إلى تركيا عبر "تاناب"، سيبلغ 12 مليار متر مكعب، بحلول 30 يونيو/ حزيران 2021.

وتبلغ تكلفة مشروع "تاناب" قرابة 7 مليارات دولار، ويبلغ طول أنابيبه العابرة للأراضي التركية ألفاً و850 كم ابتداء من ولاية أرداهان (شرق) وانتهاء عند منطقة إبسالا بولاية أدرنة (غرب).

وسينقل الخط الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى أوروبا عبر أراضي تركيا، بعد تخصيص جزء منه لتلبية احتياجات الأخيرة، بينما سيتم ضخ الكمية المتبقية إلى أوروبا، عبر خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي.

ويمتد خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي "تاب" على مسافة 870 كيلومتراً.

ويعد "تاناب" من أهم خطوط الغاز الاستراتيجية التي تشرف عليها تركيا.