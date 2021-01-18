وزير الصناعة والتكنولوجيا يعلن بدء إنتاج الكهرباء من المحطة النووية في 2023

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا أن تركيا ستبدأ بإنتاج الطاقة الكهربائية من محطة "آق قويو" النووية بحلول العام 2023.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مصطفى ورانك، خلال زيارة أجراها لولاية أضنة جنوبي البلاد، في جولة تشمل ولايتي مرسين وهطاي أيضاً.

وأضاف الوزير التركي أن الحكومة تعتزم تشغيل الوحدة الأولى من محطة "آق قويو" للطاقة النووية، بالتزامن مع الاحتفال بمئوية تأسيس الجمهورية التركية عام 2023.

وأكد على أن تشغيل الوحدة الأولى من المحطة النووية المذكورة، ستكسب تركيا خبرات وقدرات هامة من أجل استخدام قدراتها وتكنولوجياتها في هذا المجال.

وتابع: "نواصل جهودنا لجعل تركيا بلداً منتجاً في مجال التكنولوجيا النووية".

وفي ديسمبر/ كانون أول 2010، وقعت تركيا وروسيا اتفاقا للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة "آق قويو" في مرسين.

وتبلغ تكلفة المشروع الضخم حوالي 20 مليار دولار أمريكي؛ ومن شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا، وخلق فرص عمل جديدة.

في سياق آخر، أشار "ورانك" إلى استمرار أعمال بناء أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في ولاية أضنة، مبيناً أن المشروع هو أول وأكبر استثمار مباشر للصين في بلاده.

وأعرب عن توقعه بانطلاق الإنتاج في المحطة المذكورة، بحلول نهاية العام الحالي.