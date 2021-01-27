روسيا تعتزم زيادة شحنات الغاز إلى أوروبا عبر "السيل التركي"

أعلنت روسيا، الأربعاء، سعيها لزيادة شحناتها من الغاز إلى أوروبا، عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي "السيل التركي" بحلول 2035.

ووفقا للخطة التي أعدتها وزارة الطاقة في البلاد، لتطوير صناعة الغاز بحلول عام 2035، من المتوقع أن يراوح سعر تصدير الغاز بين 146 دولارًا و 211 دولارًا لكل ألف متر مكعب في 2025، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وصدرت روسيا 253 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، في 2020.

وبحسب الوزارة من المتوقع أن يرتفع حجم الصادرات من 339 مليار متر مكعب إلى 463 مليار متر مكعب في 2025، وأن يصل إلى 480 مليار متر مكعب في 2035.

كما تهدف روسيا أيضاً، إلى زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال مابين 88-155 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2035.

و"السيل التركي"، عبارة عن أنبوبين بسعة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لكل منهما، من روسيا إلى تركيا مرورا بالبحر الأسود، بحيث يغذي الأنبوب الأول تركيا، والثاني دول أوروبا.

وجرى افتتاح الخط في 8 يناير/كانون الثاني 2020، بمشاركة الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين.