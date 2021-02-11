وزير الطاقة التركي: حصلنا على 9.4 مليارات متر مكعب من الغاز عبر "تاناب "

أعلنت تركيا، الخميس، حصولها على 9.4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب "تاناب" العابر للأناضول منذ تشغيله في يونيو/ حزيران 2018.

جاء ذلك في كلمة لوزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، لدى مشاركته عبر اتصال مرئي في الاجتماع السابع للمجلس الاستشاري لمشروع ممر الغاز الجنوبي.

وقال الوزير: "حصلنا على 9.4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر مشروع تاناب منذ تشغيله وحتى اليوم".

وأكد دونماز أنه تم اتخاذ خطوات مهمة لزيادة أمن الإمداد بالغاز الطبيعي من خلال تطوير مشاريع البنية التحتية في السنوات القليلة الماضية.

وأضاف: "قمنا بتشغيل وحدتيFSRU( الوحدات العائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية) وتقريبا ضاعفنا سعة محطات الغاز الطبيعي المسال الموجودة لدينا".

وتابع: "سنقوم بتشغيل الوحدة الثالثة (FSRU) خلال العام الحالي، مما يوفر المزيد من المرونة للبنية التحتية للغاز الطبيعي لدينا".

وأضاف: "سوق العقود الآجلة للغاز الطبيعي، الذي سيساهم بشكل كبير في الأنشطة التجارية، سيُفتتح هذا العام ضمن بورصة إسطنبول للطاقة".

وأوضح دونماز أن أنشطة الاستكشاف التي تجريها بلاده في البر والبحر مستمرة بشكل مكثف.

وحول أزمة شرق بحر المتوسط، لفت الوزير إلى أن الأطراف المعنية ينبغي أن تستفيد بشكل عادل من ثروات المنطقة.

وأكد أن بلاده منفتحة دائما على التفاوض تحت كل الظروف، وأنها تدعم حل الخلافات الإقليمية وإرساء السلام والاستقرار.

وتابع: "نحن مستعدون لأن نكون جزءًا من كل مشروع يقوم على أساس الربح المتبادل، من شأنه أن يساهم في استقرارنا السياسي وأمن إمداداتنا الإقليمي (للطاقة)".

وجدد دعوته لعقد مؤتمر بمشاركة جميع دول المنطقة ذات الصلة بالقضية من أجل تطوير الحوار والشراكة بين الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وبخصوص مشروع ممر الغاز الجنوبي (لنقل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا عبر تركيا)، أشار أنه لا يمكنه أن يتحقق بدون الدعم السياسي لتركيا وأذربيجان.

ويهدف مشروع "ممر الغاز الجنوبي" الذي سينقل الغاز الأذربيجاني المستخرج من بحر قزوين لأوروبا، إلى تحقيق أمن وتنوع إمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي.

ويبلغ إجمالي طول خط "تاناب" ألف و850 كيلو مترا، وسينقل 16 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، 6 مليارات منها لتلبية احتياجات تركيا، و10 مليار ستذهب إلى السوق الأوروبية، عبر "تاب".

وتبلغ تكلفة مشروع "تاناب" قرابة 7 مليارات دولار، ويبلغ طول أنابيبه العابرة للأراضي التركية ألفا و850 كم ابتداء من ولاية أرداهان (شرق) وانتهاء عند منطقة إبسالا بولاية أدرنة (غرب).

وسينقل الخط الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى أوروبا عبر أراضي تركيا، بعد تخصيص جزء منه لتلبية احتياجات الأخيرة، بينما سيتم ضخ الكمية المتبقية إلى أوروبا، عبر خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي.

ويمتد خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي "تاب" على مسافة 870 كيلومتراً، فيما يعد "تاناب" من أهم خطوط الغاز الاستراتيجية التي تشرف عليها تركيا.