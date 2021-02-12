أسعار النفط تهبط بسبب توقعات بتباطؤ الطلب العالمي

واصلت أسعار النفط تراجعها لليوم الثاني على التوالي، الجمعة، بعد توقعات لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية بتباطؤ الطلب العالمي على الخام.

وبحلول الساعة 9:28 (ت.غ)، هبطت عقود خام برنت القياسي، تسليم أبريل/نيسان، 59 سنتا أو بنسبة 0.96 بالمئة، إلى 60.55 دولار للبرميل.

ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم مارس/آذار، 65 سنتا أو بنسبة 1.12 بالمئة، إلى 57.59 دولار للبرميل.

والخميس، اغلق الخامان القياسيات التداولات على خسارة بنحو نصف بالمئة، بعدما خفضت "أوبك"، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2021، إلى 5.79 ملايين برميل يوميا، أقل بنحو 110 آلاف برميل عن توقعات سابقة.

وقالت المنظمة إن الطلب العالمي على النفط انخفض بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا في 2020 إلى 90.3 مليون برميل يوميا، بينما تشير توقعات الطلب في 2021 إلى 96.09 مليون برميل يوميا.

والخميس ايضا، توقعت وكالة الطاقة الدولية زيادة محتملة في الامدادات، في مسعى لمنتجين كبار للاستفادة من تحسن الأسعار، في وقت ما زالت تداعيات جائحة كورونا تضغط على الطلب.

وعمق خسائر أسعار الخام في نهاية الاسبوع عمليات بيع واسعة لجني الأرباح، بعد مكاسب سجلتها في النصف الأول من الأسبوع الحالي، والأسبوع الذي سبقه.

والأربعاء، بلغت أسعار الخام أعلى مستوى لها منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، بدعم من خفض طوعي سعودي للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا منذ مطلع فبراير/شباط حتى نهاية مارس/آذار.

ويضاف الخفض السعودي إلى تخفيضات متفق عليها لتحالف "أوبك+" بمقدار 7.2 مليون برميل يوميا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، إن هذا المستوى من الأسعار "قد يغري منتجين كبار، كالسعودية، لزيادة الإنتاج".