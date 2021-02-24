تركيا تتجه إلى استكمال 27.5% من محطة أقويو النووية بحلول نهاية العام

تخطط وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية لاستكمال محطة "أقويو" النووية الأولى من نوعها في البلاد، وتُظهر خارطة الطريق التي أعدتها الوزارة أن نسبة 27.5% من المحطة سيكتمل إنشاؤها بحلول نهاية هذا العام.

وكشفت خطة الوزارة كذلك، الخطوات التي سيتم اتخاذها في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى أهداف الدولة لتطوير وتنسيق محطة الطاقة النووية والبنية التحتية النووية لعام 2021.

ووفقاً لبرنامج الأداء لهذا العام فقد تم تحديد 27.5% كمعدل للإنجاز بحلول نهاية 2021، في حين تم تحديد معدل الإنجاز التقديري لعام 2022 على أنه 41.25%، ومن المتوقع أن يبلغ تقدم المشروع 56.25% في عام 2023.

كما تقرر بدء تشغيل أول مفاعلات "VVER-1200" الأربعة في المحطة في عام 2023. وستبدأ الوحدات الثلاث المتبقية بالعمل مع نهاية عام 2026، بمعدل واحد سنوياً لتحقق في النهاية إجمالي السعة المركبة 4800 ميغاواط.

يذكر أن اتفاقية حكومية دولية بين تركيا وروسيا تم توقيعها في مايو/أيار 2010 لبناء المحطة النووية. وفي 3 أبريل/نيسان 2018، أقيم حفل وضع حجر الأساس للمحطة بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر مكالمة فيديو من أنقرة.

وبمجرد اكتمال محطة "أقويو" النووية ستقوم بإنتاج 35 مليار كيلوواط/ساعي من الكهرباء سنوياً عند تشغيلها بالكامل. وستلعب المحطة دوراً رائداً في تقليل الاعتماد على موارد الطاقة المستوردة، وخاصة الغاز الطبيعي.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي استهلاك الكهرباء في تركيا بلغ العام الماضي 305 مليارات كيلوواط/ساعي. وبالتالي، من المتوقع أن تلبي محطة "أقويو" التي بلغت قيمة الاستثمار فيها 20 مليار دولار، حوالي 10% من استهلاك الطاقة في البلاد.