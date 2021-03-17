أسعار النفط مرتبكة ترقبا لبيانات نفطية واجتماع الفيدرالي الأمريكي

تحولت أسعار النفط الخام إلى الهبوط في التعاملات الصباحية، بعد ارتفاع في بداية التعاملات الآسيوية، الأربعاء، وسط ترقب لبيانات نفطية أمريكية، وآخر للفيدرالي الأمريكي.

والثلاثاء، قال معهد البترول في بيانات أولية، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار مليون برميل في الأسبوع المنتهي بتاريخ 12 مارس/ آذار الجاري.

وتصدر خلال وقت لاحق اليوم، البيانات النهائية للمخزونات داخل الولايات المتحدة، عن إدارة معلومات الطاقة في البلاد.

وعند الساعة (09:20 بتوقيت غرينتش)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/ أيار، بنسبة 0.39 بالمئة أو 27 سنتا، إلى 68.10 دولارا للبرميل.

كانت عقود مزيج برنت فتحت في افتتاح التعاملات الآسيوية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.45 بالمئة، قبل أن تتحول هبوطا.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل/ نيسان، بنسبة 0.28 بالمئة أو 17 سنتا، إلى 64.61 دولارا للبرميل، بعد أن فتحت التعاملات الآسيوية على ارتفاع بنسبة 0.35 بالمئة.

وبعد اجتماع بدأت أعماله، الثلاثاء، يصدر الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم، بيانه بشأن مسار اقتصاد الولايات المتحدة، وبيانات التضخم والتوظيف وتحركات سعر صرف الدولار، والحاجة إلى رفع أسعار الفائدة من عدمه.