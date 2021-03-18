أسعار النفط تهبط بنحو 7 بالمئة مع تعثر اللقاحات في أوروبا

هوت أسعار النفط الخام بنحو 7 بالمئة في التعاملات المسائية، الخميس، مع اتساع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا وتعثر حملة التلقيح في أوروبا.

وبحلول الساعة 18:25 (ت.غ)، هبطت عقود خام برنت القياسي، تسليم مايو/ أيار، بمقدار 4.71 دولارات أو بنسبة 6.93 بالمئة، إلى 63.29 دولارا للبرميل، إلى ما دون سعر التسوية المسجل في 3 مارس/آذار الجاري.

ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أبريل/نيسان، بمقدار 4.62 دولارات أو بنسبة 7.15 بالمئة، لتتداول عند 59.98 دولارا للبرميل، دون سعر التسوية في 2 مارس.

وجاءت خسائر أسعار الخام، اليوم، لخامس جلسة على التوالي، في ظل تعثر عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في أوروبا، في وقت تتسع المخاوف من ارتفاع أعداد الإصابات خلال الصيف.

وعلقت 15 دولة أوروبية عمليات التطعيم بلقاح "أسترازينيكا"؛ لمخاوف من أن اللقاح يتسبب بجلطات دموية.

وأعلنت هيئات الرقابة الدوائية والطبية في كل من السويد والدنمارك وهولندا، الخميس، رصد إصابات بجلطة دموية لعدد من مواطنيها ممن تلقوا لقاح "أسترازينيكا".

وجاء إعلان الدول الثلاث بعد ساعات من تأكيد الوكالة الأوروبية للأدوية أن لقاح "أسترازينيكا آمن وفعّال"، وبعد يوم واحد من إعلان مماثل لمنظمة الصحة العالمية.

وزادت الضغوط على أسعار الخام نتيجة ارتفاع الدولار، بعد تصريحات سلبية لمجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأمريكي) بشأن اقتصاد الولايات المتحدة، صدرت الأربعاء.

وأضيفت هذه العوامل المثبطة إلى تقرير صدر الأربعاء، أيضا، أظهر ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، لرابع أسبوع على التوالي، بالتوازي مع زيادة في مخزونات الوقود.

والثلاثاء، قالت وكالة الطاقة الدولية إن عودة الطلب العالمي على الخام إلى مستويات 2019 لن يتحقق قبل العام 2023.