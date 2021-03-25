أذربيجان تكتشف احتياطات غاز طبيعي في بحر قزوين

أعلنت شركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار)، عن اكتشاف احتياط غاز طبيعي في حقل "شفق- أسيمان" بالجزء الأذربيجاني من بحر قزوين.

وذكرت "سوكار"، الأربعاء في بيان، أنها اكتشفت احتياطيات "الغاز الطبيعي والمكثفات" على عمق 7 آلاف 189 متراً في حقل "شفق-أسيمان"، دون الكشف عن كمية الاحتياط.

ويقع حقل "شفق-أسيمان" على مسافة 125 كم جنوب شرقي العاصمة باكو ببحر قزوين، ويغطي مساحة 1100 متر مربع.

وبحسب البيان نفسه، فقد اشتركت "سوكار" مع شركة " بريتيش بتروليوم" (BP) البريطانية في اكتشاف احتياطات الغاز بالحقل، بموجب اتفاقية أبرمت عام 2010.