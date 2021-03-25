تركيا تبدأ إنتاج كربونات الليثيوم محلياً

أفاد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، الخميس، ببدء إنتاج كربونات الليثيوم محليا، مشيرا أن تركيا إحدى الدول التي تشهد زيادة في القدرة الطاقية الحالية.

وأوضح دونماز خلال مشاركته عبر اتصال مرئي، في قمة "أولوداغ الاقتصادية" بولاية بورصة (شمال غرب)، أن تركيا أنشأت نظاما لتطوير تكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة، مبينا أن أهميتها لا تقل عن التقنيات العسكرية.

وأضاف أن تقنيات الطاقة المتجددة مسألة تتعلق بالأمن القومي، وأن تركيا تطبق سياسة لتكامل جميع قطاعات الطاقة مع بعضها من أجل توطينها.

وذكر أن الاقتصاد العالمي يشهد حربا ومنافسة فيما يتعلق بالبطاريات والذكاء الاصطناعي، وأنهم يحاولون توفير بيئة أكثر تنافسية في سوق الطاقة.

وتناقش القمة العديد من القضايا المتعلقة بالاقتصاد التركي والعالمي، وكيفية بناء استراتيجيات اليوم والغد الاقتصادية، إضافة إلى تناول مواضيع أخرى، مثل الأساليب المصرفية الجديدة والمستجدات في التكنولوجيا، والنمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام.

يشار أن تركيا تنتج الليثيوم المقرر استخدامه في بطاريات السيارة المحلية الكهربائية "TOGG".

إضافة إلى استخدامه في بطاريات جميع الأجهزة المحمولة، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة والأجهزة الكهربائية.