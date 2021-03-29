الطاقة المتجددة في تركيا تنتج 43 بالمئة من الكهرباء

شكلت مصادر الطاقة المتجددة وفي مقدمتها الرياح والطاقة الشمسية، 43 بالمئة من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في تركيا، خلال عام 2020.

ووفق معلومات جمعتها الأناضول، الإثنين، من مركز "أمبير" لأبحاث المناخ والطاقة، ومقره لندن، بلغ إنتاج الكهرباء في تركيا، 302 تيراواط/ساعة، العام الماضي.

وأشارت المعلومات إلى أن نسبة 57 بالمائة، من توليد الطاقة الكهربائية في تركيا، يأتي من مصادر، كالفحم والغاز الطبيعي، في حين أن 43 بالمائة يأتي من مصادرة متجددة.

وتوضح المعلومات أن تركيا تحتل المرتبة الخامسة بين دول مجموعة العشرين، في إنتاج الطاقة المتجددة.

يذكر أن إنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح والطاقة الشمسية في تركيا، تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2015.