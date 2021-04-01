إتمام مدّ 95 % من خط "السيل الشمالي-2"

أنهت شركة "غازبروم" الروسية أعمال مد 95 % من خط أنابيب "السيل الشمالي-2" للغاز الطبيعي، بمسافة بلغت ألفين و339 كيلو مترا.

وبحسب بيان صادر، الخميس، عن شركة "نورد ستريم 2 إيه جي" المشرفة على تنفيذ مشروع خط "السيل الشمالي-2"، تتواصل عمليات مد أنابيب الغاز في المياه الإقليمية الألمانية والدنماركية.

وأشار البيان إلى أن مسافة 121 كيلو مترا هي كل ما تبقى ليكتمل المشروع.

ومن المنتظر أن تبلغ تكلفة المشروع حوالي 10 مليارات يورو على أن يساهم في ضخ 55 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وتشارك عدة شركات غربية كبرى في المشروع إلى جانب "غازبروم" مثل "شيل" و"أو إم في" و"إنجي" و"أونيبر" و"وينترشال".