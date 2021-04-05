أسعار النفط تهوي 5 بالمئة وسط زيادة في المعروض

هوت أسعار النفط الخام بأكثر من 5 بالمئة في التعاملات المسائية، الاثنين، بعد أن قرر تحالف "اوبك+" تقليص تخفيضات بالإنتاج معتمدة منذ أشهر، مع زيادة إنتاج إيران.

وبحلول الساعة 16:38(ت.غ)، هبطت عقود خام برنت القياسي، تسوية يونيو/حزيران، 3.24 دولار أو بنسبة 5 بالمئة، إلى 61.62 دولار للبرميل.

وهوت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسوية مايو/أيار، 3.46 دولار أو بنسبة 5.63 بالمئة، إلى 57.99 دولار للبرميل.

وبذلك تكون أسعار الخام، عند أدنى مستوى منذ 25 مارس/آذار الماضي.

والخميس، قرر وزراء تحالف "أوبك+" زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا للأشهر الثلاثة مايو ويونيو ويوليو.

كما قررت السعودية تقليصا تدريجيا لخفض طوعي بمقدار مليون برميل يوميا اعتبارا من مطلع مايو المقبل.

وبالقرار الأخير لـ"أوبك+"، تتقلص تخفيضات إنتاج دول المنظمة النفطية من الخام إلى حوالي 6.7 مليون برميل يوميا، بدلا من 7.2 مليون برميل يوما التخفيضات المعتمدة منذ مطلع 2021.

وزادت إيران، المعفية من تخفيضات "أوبك+"، إنتاجها لمواكبة الزيادة في صادراتها إلى الصين، رغم العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.

ويتوقع خبراء المزيد من التوسع في إنتاج إيران من الخام، بعد استئناف المحادثات بشأن الاتفاق حول برنامجها النووي، بمشاركة أمريكية.