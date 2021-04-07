تركيا الثالثة عالمياً في إنتاج الكهرباء من الطاقة الحرارية الأرضية

بلغ إنتاج تركيا من الكهرباء من محطات الطاقة الحرارية الأرضية للعام الماضي 1613 ميغاوات، حسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA).

ويشير تقرير"إحصاءات الطاقة المتجددة لعام2021" الذي أعدته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ونشرته الأربعاء، أن إجمالي إنتاج الكهرباء من الطاقة الحرارية الأرضية عالمياً، يزيد عن 14 ألف ميغاوات، بنهاية عام 2020.

وأوضح التقرير، أن تركيا حققت المرتبة الثالثة عالمياً في إنتاج الكهرباء عبر محطات الطاقة الحرارية الأرضية، بـ 1613 ميغاوات، بعد الولايات المتحدة والفلبين على التوالي.

وأشار التقرير إلى الجهد الكبير الذي بذلته الحكومة التركية في تطوير مصادر الطاقة المتجددة خلال العام الماضي، رغم الآثار السلبية لفيروس كورونا على عجلة التنمية في كثير من البلدان.

وفي حديثه للأناضول، قال أفق شينتورك، رئيس اتحاد المستثمرين في محطات الطاقة الحرارية الأرضية، إن تركيا تعد من الدول الرائدة عالمياً في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وشرح شينتورك، أن زيادة حجم الإنتاج في العام الماضي، جاء ثمرة للدعم الحكومي ولوجود مشاريع مدروسة ومخطط لها منذ سنوات طويلة مضت.

والطاقة الحرارية الأرضي هي أحد أهم مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، وهي طاقة حرارية مرتفعة ذات منشأ طبيعي مختزنة في الصهارة بباطن الأرض، ويستفاد منها أساسًا في توليد الكهرباء.