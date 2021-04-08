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سفينة "الفاتح" تبدأ بالتنقيب في المياه التركية بالبحر الأسود

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 08.04.2021 21:09
سفينة الفاتح تبدأ بالتنقيب في المياه التركية بالبحر الأسود

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، الخميس، بدء سفينة "الفاتح" بعمليات تنقيب جديدة عن النفط والغاز في حقل "أماسرا-1" بالبحر الأسود.

وقال دونماز عبر تويتر: "بدأت الفاتح في تنقيب جديد بحقل "أماسرا-1" من أجل اكتشافات جديدة في البحر الأسود، وأتمنى الخروج ببشرى جديدة من خلال دعاء ودعم شعبنا".

وفي 5 نيسان/ أبريل الحالي، انطلقت سفينة الفاتح من ميناء فيليوس بولاية زنغولداق شمالي تركيا، نحو موقع "أماسرا-1" بالبحر الأسود.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن سفينة التنقيب "الفاتح"، اكتشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد في موقع "تونا ـ 1" بحقل صقاريا (البحر الأسود)، باحتياطي 320 مليار متر مكعب قبالة سواحل ولاية زونغولداق.

ثم أعلن أردوغان ارتفاع التقديرات لاحقا بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز.

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