إيران تفرج عن ناقلة نفط كورية جنوبية بعد احتجاز دام 3 أشهر

أعلنت سيول، الجمعة، أن إيران أفرجت عن ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية وطاقمها، بعد احتجاز دام أكثر من 3 أشهر.

وجاء احتجاز ناقلة النفط بالتزامن مع ضغط إيراني للإفراج عن أصولها بمليارات الدولارات مجمدة في كوريا الجنوبية بموجب العقوبات الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان، إن "ناقلة النفط غادرت إيران، وعلى متنها قبطانها، و12 بحارا، في الساعة 10:20 صباح اليوم بتوقيت سيول (01:20 تغ)"، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأطلق سراح أفراد الطاقم في وقت سابق، غير أنهم بقوا في السفينة لأغراض الصيانة، بحسب البيان نفسه.

وأكد البيان أن "قبطان السفينة وطاقمها بصحة جيدة".

وفي 2 فبراير/ شباط الماضي، أفرجت إيران عن 19 بحارا باستثناء القبطان الكوري الجنوبي، لاتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالتلوث البيئي، بحسب "يونهاب".

وعاد 9 بحارة تم الإفراج عنهم إلى الوطن، ويوجد حاليا في السفينة القبطان و12 بحارا تم استبدالهم لإدارة السفينة.

وترى وزارة خارجية كوريا الجنوبية أن "جهودها الجادة ومشاوراتها الأخيرة مع طهران بهدف حل مشكلة الأموال المجمدة كان لها تأثير إيجابي على الإفراج عن ناقلة النفط".

وجُمدت الأموال الإيرانية بعد وقت قصير من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي متعدد الأطراف مع إيران، والمعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" في مايو/ أيار 2018.

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في مؤتمر صحفي، أن "الإفراج عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية المحتجزة لدی بلاده وقبطانها تم بقرار قضائي من المدعي العام، ولعدم وجود مخالفات في سجلها".

وأضاف أن بلاده "تراقب وتتابع أي انتهاكات في هذا المجال".