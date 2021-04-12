وزير الطاقة التركي: سنطور التعاون مع ليبيا بمجال النفط والغاز

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، عن قرار تطوير التعاون مع ليبيا في مجال الغاز الطبيعي والنفط.

وأفاد دونماز في تغريدة عبر "تويتر" الاثنين، أنه اجتمع مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد أحمد عون في أنقرة.

وأضاف "قررنا تطوير تعاوننا خاصة في مجال النفط والغاز الطبيعي".

ويجري رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، زيارة غير محددة المدة لتركيا، على رأس وفد رفيع المستوى، لحضور الاجتماع الأول "للمجلس التركي الليبي للتعاون الاستراتيجي" وسيلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان لتوقيع اتفاقيات وعقد مؤتمر صحفي مشترك.