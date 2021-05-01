سفينة "بربروس خير الدين باشا" التركية تصل البحر الأسود

وصلت سفينة "بربروس خير الدين باشا" التركية للأبحاث وأعمال المسح السيزمي، السبت، ميناء فليوس بولاية زنغولداق المطلة على البحر الأسود شمالي البلاد.

ويأتي وصول السفينة التركية إلى ولاية زونغولداق، للمشاركة في أنشطة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البحر الأسود.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن سفينة التنقيب "الفاتح"، اكتشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد في موقع "تونا 1" بحقل صقاريا (البحر الأسود)، باحتياطي 320 مليار متر مكعب قبالة سواحل ولاية زونغولداق، ليعلن لاحقا ارتفاع التقديرات بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز.

يشار أن مؤسسة البترول التركية "TPAO" اشترت السفينة (بربروس) عام 2013 من النرويج لاستخدامها في عمليات البحث عن النفط والغاز في البحر.

ويبلغ طول السفينة 84 مترا ووزنها الاجمالي 4.711 طنا، وتضم مهبطا للمروحيات.

ويمكنها جمع بيانات زلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد، وتحديد الاتجاه والموقع تلقائيًا عبر الاتصال بالأقمار الصناعية.