ارتفاع أسعار النفظ بعد هجوم سيبراني على شركة توزيع محروقات أمريكية

صعدت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية بعد هجوم سيبراني تعرضت له أكبر شركة مشغلة لأنابيب نقل مشتقات الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية.

فقد أوقفت شركة "كولونيال بايبلاين" -التي تزود شمال شرق الولايات المتحدة بنصف حاجته من مشتقات الوقود- عملياتها كاملة بعد تعرض أنظمتها إلى هجوم سيبراني، الجمعة، دفعها إلى تعطيل عمليات نقل المشتقات.

وعند الساعة (09:50 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.40 بالمئة أو 27 سنتا إلى 68.57 دولارا للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.40 بالمئة أو 29 سنتا إلى 65.19 دولارا للبرميل.

والسبت، ذكرت الشركة في بيان، أن جهودها تتركز حاليا على إعادة تشغيل خطوط أنابيب نقل النفط والمشتقات كالبنزين والسولار ووقود الطائرات، والبالغ طولها قرابة 9 آلاف كيلومترا.

ويهدد طول أمد الأزمة بتراجع وفرة إمدادات الوقود في المناطق الشمالية الشرقية، كما يفتح الباب أمام مخاطر مشابهة قد تتعرض لها مرافق نفطية تتصل أنظمتها بشبكة الإنترنت.