تركيا تعلن نجاح أول اختبار لاحتراق الغاز المستخرج من بئر أماسرا-1

كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي نجاح أول اختبار لاحتراق الغاز الطبيعي المستخرج من بئر "أماسرا-1" المكتشف حديثا في البحر الأسود.

ونشر فاتح دونماز مقطعا مصورا عبر تويتر، الثلاثاء يظهر إشعال المهندسين الأتراك للغاز المستخرج داخل أحد المختبرات.

وأضاف في التغريدة: "تحول الغاز المستخرج من بئر أماسرا-1 إلى طاقة بأيدي مهندسينا".

وتابع: "نار اكتشافنا الثاني في البحر الأسود ستضيئ ليالي بلادنا، وتبعث الدفء لشتاءاته، وتعزز من قوة صناعاته".

والجمعة، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، اكتشاف 135 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في بئر "أماسرا-1" بحقل صقاريا قبالة السواحل التركية في البحر الأسود.

ومع الاكتشاف الجديد في موقع "أماسرا-1"، بلغ إجمالي احتياطي الغاز المكتشف بالمنطقة 540 مليار متر مكعب.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلن الرئيس أردوغان أن سفينة التنقيب "الفاتح"، اكتشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد في موقع "تونا 1" بحقل صقاريا (البحر الأسود)، باحتياطي 320 مليار متر مكعب قبالة سواحل ولاية زونغولداق، ليعلن لاحقا ارتفاع التقديرات بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز.