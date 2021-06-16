خبراء: فرص كبيرة أمام تركيا في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر لأوروبا

يرى خبراء أن تركيا لديها ميزة كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر بما لديها من إمكانيات لإنتاج الطاقة المتجددة، وأن إنتاج الهيدروجين الأخضر يمكن أن يتيح فرصاً كبيرة للمصدرين الأتراك إلى أوروبا في غضون العشر سنوات المقبلة.

وقد أدت الرغبة في تحقيق أهداف مكافحة التغير المناخي وتصفير انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2050 إلى زيادة الاهتمام تدريجياً بالهيدروجين الأخضر في كل العالم.

وبحسب شركة وود ماكينزي لاستشارات الطاقة، فإن العديد من السياسات في العالم تشجع على استخدام الهيدروجين وتطوير تكنولوجيات إنتاجه. كما أن هناك استراتيجية وطنية للهيدروجين في الاتحاد الأوروبي وفي 17 دولة أخرى. علاوة على أن الاستثمارات المتزايدة في صناعة الهيدروجين ساعدت على زيادة الاهتمام به عالمياً. وقد تجاوز حجم الاستثمارات التي تمت في قطاع الهيدروجين خلال الربع الأول من العام الجاري بـ4,5 مليار دولار وأعلن عن 55 مشروعاً في هذا الإطار.

يُنظر إلى الهيدروجين على أنه مصدر طاقة المستقبل ومن المتوقع أن يتركز إنتاج الهيدروجين على الإنتاج من الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة بينما يُتوقع أن يكون الإنتاج بعد عدة سنوات عبر استخدام مصادر الطاقة المتجددة فقط.

ولإنتاج الهيدروجين من مصادر الطاقة المتجددة أهمية خاصة من ناحية الإكثار من استخدام موارد الطاقة النظيفة في مكافحة التغير المناخي.



- ازدياد الطلب على الهيدروجين:

وفي تصريحات للأناضول قال كريستيان كاراريتو، نائب مدير برنامج الاقتصاد الأخضر وخطط المناخ التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن استخدام الهيدروجين فقط غير كافِ لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمناخ المنصوص عليها في اتفاق باريس للمناخ إلا أنه سيكون مصدر طاقة هام جداً لبعض القطاعات وفي مقدمتها الصناعات الثقيلة والنقل.

وأوضح كاراريتو أن حجم استهلاك الهيدروجين في العالم وصل حتى اليوم إلى 70 مليون طن ومن المتوقع وصول هذا الرقم إلى 500 مليون طن خلال 30 عاماً، وأن كل الكمية المنتجة حتى الآن تم إنتاجها من الوقود الأحفوري.

ولفت إلى أن إنتاج الهيدروجين يزداد بالتدريج وأن الإنتاج في البداية يتم عبر الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة إلا أنه من المتوقع أن يكون إنتاج الهيدروجين تماماً من مصادر الطاقة الخضراء خلال الـ15 سنة القادمة.

وأضاف كاراريتو أن إنتاج الهيدروجين من مصادر الطاقة النظيفة له أهمية خاصة في مكافحة التغير المناخي، وفي تمويل مشاريع إنتاجه.

- استخدام خطوط أنابيب الغاز الطبيعي لنقل الهيدروجين من تركيا لأوروبا:

وأشار كاراريتو إلى أن إمكانيات تركيا في مجال الطاقة المتجددة توفر لها ميزة كبيرة فيما يخص إنتاج الهيدروجين. وتابع "لم نقم في البنك الأوروبي للإعمار والتنمية حتى الآن بدعم تمويل مشاريع إنتاج الهيدروجين في الدول التي نعمل بها إلا أننا نتابع هذه المشاريع عن كثب. وفي هذا الإطار نرغب في أخذ مكاننا في هذا المجال من خلال دعم مشاريع إنتاج الهيدروجين في عدة دول منها تركيا من مصادر طاقة متجددة."



وأوضح كاراريتو أن معظم الطلب على الهيدروجين حالياً يأتي من أوروبا ما يتيح فرصة لتركيا لإنتاجه وتصديره لأوروبا.

وأضاف أنه يمكن نقل الهيدروجين من تركيا إلى أوروبا عبر خط أنابيب الممر الجنوبي الذي ينقل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا عبر تركيا.



واستطرد: "على تركيا استخدام إمكانياتها بخصوص الطاقة المتجددة في إنتاج الهيدروجين إذا كانت ترغب في التحول إلى الطاقة الخضراء وتصفير انبعاثات الكربون ."وأوضح كاراريتو أن الشركات التركية بدأت في البحث حول كيفية دمج الهيدروجين في أنشطتها للاستفادة منه كمصدر طاقة.



أما أمره أوغوزأونجول، مدير برنامج الاقتصاد الأخضر وخطط المناخ التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تركيا، فقال إنهم يعقدون لقاءات ومباحثات مع وزارة الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا بخصوص إنتاج الهيدروجين.

وأضاف أن البنك سيرحب بدعم تركيا في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ودمج الهيدروجين في نظام الطاقة بالبلاد.

وزاد: "تركيا هي سادس أكبر شريك تجاري لأوروبا. وحوالي نصف الصادرات التركية تتم إلى أوروبا. ويمكن أن تتاح فرص كبيرة للمصدرين الأتراك في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره لأوروبا خلال العشر سنوات القادمة. لدى تركيا إمكانيات في هذا القطاع إلا أنه لا يوجد حتى الآن أهداف لها بخصوص إنتاج الهيدروجين."