"سوكار" الأذربيجانية تعرض على تركيا التعاون في استخراج الغاز

عرضت شركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار)، على تركيا التعاون معها في استخراج وإنتاج الغاز الطبيعي المكتشف مؤخراً في البحر الأسود.

جاء ذلك على لسان ناغيف علييف، رئيس المجلس الإداري لـ "سوكار تركيا"، في تصريحات صحفية أدلى بها، الأربعاء.

وأضاف علييف أن "سوكار" تولي أهمية كبيرة لاكتشافات الغاز التركية في البحر الأسود، واصفاً تلك الاكتشافات بـ"الاستراتيجية."

وأكد أن "سوكار" مهتمة بالاستثمار مع شركة النفط التركية (TPAO) ، للتعاون من أجل استخراج وإنتاج الغاز المكتشف في البحر الأسود.

وفي سياق آخر، قال علييف إن تركيا تستضيف أكبر استثمار لشركته خارج أذربيجان، مبيناً أن قيمة هذه الاستثمارات تبلغ 16.5 مليار دولار.

وفي 4 يونيو/ حزيران الجاري، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، اكتشاف 135 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي قبالة سواحل بلاده في البحر الأسود، ليبلغ بذلك إجمالي احتياطي الغاز المكتشف بالمنطقة 540 مليار متر مكعب.

يأتي ذلك بعد إعلان أردوغان في أغسطس/ آب الماضي، اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ البلاد في موقع "تونا1" بحقل صقاريا، باحتياطي 320 مليار متر مكعب، ثم أعلن لاحقا ارتفاع التقديرات بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي.