العراق: إيران ترفع صادرات الغاز إلى 30 مليون متر مكعب

قالت السلطات العراقية إن إيران رفعت صادراتها من الغاز إلى 30 مليون متر مكعب، لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد.

جاء ذلك خلال تصريح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي، لصحيفة الصباح الحكومية، الصادرة الثلاثاء.

وذكر العبادي أن "الجانب الإيراني قام خلال الأيام القليلة الماضية بزيادة معدلات ضخ الغاز باتجاه العراق لتصل إلى 30 مليون متر مكعب قياسي يوميا، بعد أن انخفضت إلى 17 مليون متر يومياً".

وينتج العراق 19 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميجاوات، وفق مسؤولين في القطاع.

وأضاف المسؤول العراقي أن الزيادة "أسهمت بتشغيل الوحدات التوليدية في محطات المنصورية والصدر وبسماية، لإنتاج الطاقة الكهربائية".

وزاد: "هذه الزيادة رفعت معدلات إنتاج الطاقة إلى 22 ألفا و100 ميجاواط، مما انعكس إيجابا على مستويات زيادة ساعات التشغيل في بغداد والمحافظات".

ويحتج العراقيون منذ سنوات على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذ تصل الحرارة أحيانا إلى 50 درجة مئوية.

وأواخر العام الماضي، توصلت لجنة تحقيق شكلها البرلمان العراقي إلى إنفاق 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2005، دون تحسن يذكر في الخدمة.