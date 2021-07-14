بلومبرغ: الإمارات تتوصل إلى حل وسط في خلافها مع "أوبك+"

توصلت الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، إلى اتفاق وسط مع تحالف "أوبك+" لاستئناف خطواته بتخفيف قيود الإنتاج، اعتبارا من أغسطس/آب المقبل.

جاء ذلك، بحسب ما أوردته وكالة أنباء بلومبرغ، نقلا عن مصادر لم تسمها، أشارت إلى أن الإمارات وافقت على مقترح للتحالف، يتغير بموجبه الشهر المرجعي (خط الأساس) لخفض الإنتاج الخاص بالدولة الخليجية.

وبحسب مصادر تحدثت للوكالة، فإن خط الأساس الجديد المرجعي لخفض الإنتاج بالنسبة للإمارات، سيكون عند إنتاج 3.65 ملايين برميل يوميا، بدلا من الخط الحالي البالغ 3.1 ملايين برميل يوميا.

ويعني ذلك، أن الإمارات ستنتج كميات إضافية من النفط الخام وتضخها في السوق العالمية، وبالتالي مداخيل مالية أعلى.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من مايو/أيار 2022، ما يعني أن أبوظبي وافقت على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية ديسمبر/ كانون أول 2022 بدلا من أبريل/نيسان المقبل، الموعد الرسمي لنهاية الاتفاق.

ويحتاج الاتفاق، إلى إقرار من جانب أعضاء التحالف كافة، في اجتماع يحدد خلال وقت لاحق.

والأسبوع الماضي، دخلت الإمارات في خلاف مع تحالف "أوبك+" حول تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لما بعد أبريل/نيسان 2022، إلى جانب طلب إماراتي بتغيير خط الأساس.

وبدأت دول "أوبك+" في مايو/أيار 2020 تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا تشكل 10 بالمئة من الاستهلاك العالمي من الخام، وينتهي الاتفاق في أبريل 2022.

ومنذ ذلك الحين جرى تقليص هذه التخفيضات وصولا إلى خفض حالي بمقدار 5.8 ملايين برميل يوميا.