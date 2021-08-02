أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف سلالات كورونا

تراجعت أسعار النفط الخام بمقدار واحد بالمئة في التعاملات المبكرة، الاثنين، مقارنة مع آخر إغلاق (الجمعة)، وسط تخوفات من قيود قد تعيد فرضها اقتصادات رئيسة حول العالم، بسبب سلالات فيروس كورونا.

والخميس، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريراً داخلياً مسرباً لإدارة مراكز التحكم بالأمراض الأمريكية، يكشف قلقاً جدياً من متحور دلتا القادر على العدوى بشكل أسرع من الرشح العادي.

وعادت أعداد الإصابات بفيروس كورونا لتسجل زيادات كبيرة خلال الأيام الماضية، إذ سجلت فرنسا 19.6 ألف إصابة و18 حالة وفاة، فيما سجلت إيطاليا أزيد من 5 آلاف حالة الجمعة.

وعند الساعة (05:00 ت.غ)، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر/ تشرين أول بنسبة 1.01 بالمئة أو 76 سنتا إلى 74.65 دولارا للبرميل.

كما هبطت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم سبتمبر/ أيلول بنسبة 0.92 بالمئة أو 68 سنتا إلى 73.27 دولارا للبرميل.

كذلك، يأتي التراجع مدفوعاً ببدء تحالف "أوبك+" تخفيف قيود الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من مطلع الشهر الجاري، ضمن اتفاقية خفض إنتاج بدأت في مايو/أيار 2020.

ومنذ ذلك الوقت، كان حجم خفض الإنتاج 9.7 ملايين برميل يوميا، تم تخفيف الخفض تدريجيا ليبلغ بنهاية يوليو/ تموز الماضي 5.8 ملايين برميل يوميا، بينما يبلغ حاليا 5.4 ملايين برميل يوميا.