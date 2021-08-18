تركيا على قائمة الدول الموردة للهيدروجين الأخضر إلى ألمانيا

تماشياً مع استراتيجية الهيدروجين الجديدة للبلاد، صرح "ماركوس سي سليفوغت" رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية التركية الثلاثاء، أن ألمانيا أدرجت عدداً من الدول من بينها تركيا في قائمة الدول الموردة للهيدروجين الأخضر المنتج من مصادر الطاقة المتجددة.

وقال "سليفوغت" لوكالة أنباء الأناضول إن تركيا إلى جانب النرويج وأيسلندا وأستراليا وتشيلي، صُنفت كدول موردة محتملة للهيدروجين المستحصل باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وكانت الحكومة الألمانية أصدرت عام 2020 استراتيجية وطنية للهيدروجين تحت شعار "لنجعل ألمانيا دولة الهيدروجين".

وأعلنت وزارتي الاقتصاد والنقل الألمانيتين في منتصف مايو/أيار، أنهما ستستثمران 9.4 مليار دولار لتطوير 62 مشروع هيدروجين واسع النطاق.

ووفقاً لهذه الاستراتيجية، تتوقع ألمانيا زيادة في الطلب على الهيدروجين من حوالي 90 إلى 110 تيراواط/ساعي بحلول عام 2030.

ومن المعروف أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يتم عن طريق تجزئة الماء إلى هيدروجين وأكسجين باستخدام محلل كهربي يعمل بمصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية.

ولتلبية الطلب المتوقع على هذه المرافق، من المقرر بناء أجهزة التحليل الكهربائي في ألمانيا بقدرة إجمالية تصل إلى 5 جيغا واط بحلول عام 2030، اعتماداً على طاقة الرياح البحرية والبرية اللازمة لتوفير الكهرباء للتحليل الكهربائي.

ونظراً لما يتمتع به سجل الطاقة المتجددة في تركيا من مراكز نشطة لإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في البر والبحر، فإن البلاد بمقدورها الاستجابة بسرعة كبيرة لتطوير الهيدروجين المتجدد.

وفي هذا السياق قال مسؤولون أتراك مؤخراً إن إنتاج الهيدروجين من مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن يمهد الطريق لفرص جديدة لصادرات تركيا إلى أوروبا التي تعد أكبر أسواقها.

وبالرغم من أن تركيا ليس لديها حالياً استراتيجية وطنية للهيدروجين، إلا أن قطاع الطاقة المتجددة المتنامي في البلاد مهيأ وبقوة لإمكانية تصدير الهيدروجين الأخضر خلال السنوات العشر القادمة. وتأكيداً على ذلك يجري البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالفعل محادثات مع وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية لدعم مثل هذه المبادرة.

وفي إشارة إلى إمكانات تركيا، قال "سليفوغت" إن البلاد يمكن أن تبني علاقة إمداد مستقرة وطويلة الأجل مع ألمانيا بالاستناد إلى شراكة الطاقة بين البلدين التي تأسست عام 2012.

وأكد أن تركيا تعمل حالياً على وضع استراتيجية وطنية للهيدروجين تقوم على دراسة تكاليف توليد الكهرباء المفيدة اقتصادياً والتي لا شك أنها متوفرة في تركيا، وكذلك على النقل الآمن الذي يلعب دوراً مهماً أيضاً.

وحثّ خلال حديثه غرفة التجارة والصناعة الألمانية التركية المعنية بشراكة الطاقة هذه، على المساعدة في إنشاء شبكة ألمانية تركية لتعزيز قطاع الهيدروجين وتسهيل الاستثمارات المشتركة.

ورغم أن قطاع تحسين كفاءة الكهرباء المولدة من الهيدروجين لا يزال في مرحلة وليدة، إلا أنه يحظى باهتمام الشركات والمستثمرين في الدول الصناعية.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية زيادة الإنتاج العالمي من الهيدروجين الأخضر إلى 528 مليون طن بحلول عام 2050 لاستخدامه كوقود في قطاعات الشحن والسفر الجوي والصناعات الثقيلة.

كما تتوقع الوكالة أن يتم توفير حوالي 7% من الاستخدام النهائي للطاقة من خلال الهيدروجين المتجدد، وخاصة الحرارة الناتجة عن العمليات الصناعية.