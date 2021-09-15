انخفاض حاد بمخزون الخام الأمريكي وبرنت يقفز فوق 76 دولارا

قفزت أسعار خام برنت فوق 76 دولارا، فيما يتجه الخام الأمريكي صوب 73 دولارا، الأربعاء، إثر صدور بيانات رسمية أمريكية أظهرت تراجعا حادا جديدا في مخزونات الولايات المتحدة من الخام، مع استمرار تعطل إمدادات في خليج المكسيك جراء الإعصار "أيدا".

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في بيان، إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت إلى 417.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، انخفاضا من 423.8 مليون برميل في الأسبوع الذي سبقه.

وجاء انخفاض مخزونات الخام بفارق كبير عن تقديرات محللين توقعوا انخفاضا بمقدار 3.5 ملايين برميل فقط.

وهذا خامس أسبوع على التوالي تنخفض فيه مخزونات الخام الأمريكية، لتصل أدنى مستوى لها منذ يناير/ كانون الثاني 2020.

وأدى الإعصار "أيدا"، الذي ضرب السواحل الجنوبية للولايات المتحدة الأسبوع قبل الماضي، إلى تعطل إنتاج 1.7 مليون برميل من الخام تشكل حوالي 80 بالمئة من إجمالي إنتاج خليج المكسيك.

والثلاثاء، قالت إدارة معلومات الطاقة، في بيان، إن حوالي 40 بالمئة من إنتاج الخام في الخليج ما زال معطلا.

وفقا للبيانات الجديدة الصادرة، الأربعاء، انخفضت مخزونات الولايات المتحدة بمقدار 1.9 مليون برميل، الأسبوع الماضي، بأقل قليلا من تقديرات محللين توقعوا انخفاضا بمقدار مليوني برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن متوسط استهلاك المصافي الأمريكية من النفط الخام بلغ 5.8 ملايين برميل يوميا، الأسبوع الماضي، بانخفاض 48 ألف برميل في اليوم عن الأسبوع الذي سبقه.