العراق يعتزم طرح خطة متكاملة للنهوض بقطاع استكشافات الغاز

أعلنت وزارة النفط العراقية، الثلاثاء، عزمها طرح خطة متكاملة للنهوض بقطاع الاكتشافات الغازية بهدف الاستثمار الأمثل للثروة الهيدروكربونية في أنحاء البلاد.

وقال وزير النفط، رئيس شركة النفط الوطنية إحسان عبد الجبار، في بيان، إن "الشركة ستعظّم الموارد الهيدروكربونية من خلال خطة تهدف إلى تسريع الانتقال بالثروة من الاستكشاف والتوقعات الرقمية على الورق، إلى واقع".

وأوضح عبد الجبار أنه "تم وضع اللمسات النهائية لخطة تطويرية متكاملة، تهدف إلى تسريع خطط الاستثمار الأمثل للثروة الهيدروكربونية في أنحاء العراق".

ولم يشر الوزير العراقي إلى بنود الخطة التطويرية التي سيتم تنفيذها، أو توقيت بدء نقلها من الورق إلى أرض الواقع.

وتشير التوقعات وفق المسؤول العراقي إلى وجود "خزين كبير خصوصا من الغاز الحر، الذي نسعى إلى استثماره بالجهد الوطني وبالتعاون مع الشركات العالمية الرصينة".

ويضطر العراق إلى حرق مليارات الأقدام المكعبة من الغاز المصاحب لاستخراج النفط، لضعف إمكانات الاستثمار.

ويبلغ إنتاج العراق حاليا نحو 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز، وفق بيان وزارة النفط.

ويمتلك العراق مخزونا يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، جرى إحراق 700 مليار منها، نتيجة ضعف القدرة على استغلاله، وفق تقديرات سابقة لوزارة النفط.

وما يزال العراق يستورد الغاز من إيران، لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية في البلاد.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، أبرم العراق عقوداً مع شركات صينية وشركة "توتال" الفرنسية لاستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط لسد متطلبات تشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية وإيقاف عمليات إحراق الغاز بحلول عام 2024.