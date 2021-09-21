تركيا: نجري محادثات مع دولة الإمارات بشأن استثمارات في الطاقة

قال نائب وزير الطاقة التركي اليوم الثلاثاء إن بلاده تجري محادثات مع دولة الإمارات بشأن استثمارات بقطاع الطاقة في تركيا.

وبعد أن أدت اتصالات بين مسؤولين بالمخابرات والحكومة إلى تخفيف التوترات بين البلدين، قالت دولة الإمارات هذا الشهر إنها تسعى إلى تعميق الروابط التجارية والاقتصادية مع تركيا وسبع دول أخرى بينما تتطلع للدفاع عن وضعها كمركز عالمي للأعمال بعد الجائحة.

وقال نائب وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار للصحفيين على هامش مؤتمر غازتك في دبي اليوم الثلاثاء إن محادثات تجري مع دولة الإمارات حول الاستثمار في مشاريع تركية للطاقة. ولم يكشف عن مشاريع محددة، لكنه قال إن الإماراتيين أبدوا اهتماما في السابق بتوليد الكهرباء.

وأضاف بيرقدار أن من الموقع إجراء المزيد من المحادثات غدا الأربعاء عندما يجتمع مع وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي.

وقال: "هناك مجالات كثيرة جدا يمكننا أن نتعاون فيها."

وتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الحاكم الفعلي لدولة الإمارات وولي عهد أبوظبي بينما يحاول البلدان تنحية خلافاتهما السياسية العميقة جانباً.