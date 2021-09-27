لمدة 15 عاماً.. روسيا تضخ غازها إلى المجر عبر "السيل التركي"

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أنه اعتبارا من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، سيتم نقل الغاز الطبيعي إلى المجر عبر خط أنابيب "السيل التركي".

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أليكسي ميلر في بيان الإثنين، أنه تم التوقيع اليوم على اتفاقية نقل الغاز الطبيعي إلى المجر لغاية عام 2036.

وأضاف أنه بفضل الاتفاقية سيتم نقل الغاز الروسي إلى المجر لمدة 15 عاما، مشيرا أن أحد أهم جوانب الاتفاقية هو تنوع طرق الإمداد.

وذكر أنه اعتبارا من 1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل سيتم نقل غاز شركة "غازبروم" إلى المجر عبر أنابيب مشروع "السيل التركي" وخطوط الأنابيب في جنوب شرقي أوروبا.

ولفت ميلر إلى أنه بموجب الاتفاق فإن الشركة الروسية ستصدر 4.5 مليارات متر مكعب سنويا إلى المجر لمدة 15 عاما.

تجدر الإشارة إلى أنّ القسم البحري من مشروع السيل التركي يمتد من مدينة أنابا الروسية حتى ولاية "قرقلار إيلي" التركية المطلتين على البحر الأسود، بطول 930 كلم ويتألف من خطين يغذي إحداهما تركيا والثاني أوروبا، والقسم البري يتألف من خطين بطول 142 و70 كلم.

يشار أن السيل التركي دخل الخدمة في 8 يناير/ كانون الثاني 2020، وسط مراسم افتتاح رسمية أقيمت بمدينة إسطنبول، بحضور الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين.



و"السيل التركي" هو خطين لنقل الغاز من روسيا إلى كل من تركيا وأوروبا مرورا بالبحر الأسود، ويغذي الأنبوب الأول تركيا، والثاني دول شرقي وجنوبي أوروبا.