توصلت شركة الطاقة التركية "إكسيم" إلى اتفاقية مع شركة "نوردكس" الألمانية الموردة لتوربينات الرياح، لإنشاء مشروع محطة طاقة الرياح الجديدة للشركة، بقدرة 67.2 ميغاواط في منطقة "سكول" غرب أوكرانيا.

ووفقاً للبيان الصادر عن "نوردكس"، ستوفر الشركة الألمانية 14 محرك رياح ضروري للمشروع، كجزء من اتفاقية مدتها 15 عاماً تتضمن بنودها أيضاً تقديم "خدمة متميزة" لما بعد البيع.

ومن المقرر أن يبدأ تركيب المحركات في مارس/آذار 2022 لتبدأ من فورها بتغذية الكهرباء النظيفة إلى الشبكة الأوكرانية تدريجياً إلى أن تصل إلى كامل طاقتها اعتباراً من الربع الثالث من عام 2022.

وذكر البيان أن "نوردكس" ستقدم نسخة المحركات التي تتوافق مع المناخ البارد، من أجل ضمان مستوى عالٍ من الخدمة في موسم البرد أيضاً.

وتعمل "إكسيم" في مجال طاقة الرياح منذ عام 2011، وهي تدير الآن 8 محطات طاقة رياح في تركيا بقدرة إجمالية تصل إلى 451 ميغاواط، وجميعها مبنية باستخدام توربينات "نوردكس". ومن خلال مشروع "سكول" تكون "إكسيم" قد نقلت تعاونها التجاري مع الشركة الألمانية إلى أوكرانيا. وسيكون مشروع "سكول" أول استثمار لشركة الطاقة التركية خارج البلاد.

وفي حديث له أعرب "باتكسي لاندا" كبير مسؤولي المبيعات في مجموعة "نورديكس" عن سعادته لهذه الصفقة بالقول: "يسعدنا أن نكون قادرين على تقديم مساهمة كبيرة في توسيع طاقة الرياح في أوكرانيا من خلال هذا المشروع، كما يسعدنا دعم شركة إكسيم بأول مشروع لطاقة الرياح في هذا البلد. لقد تمكنا بهذا التعاون من تحقيق ما مجموعه 322 ميغاواط متصلة بالشبكة العامة في أوكرانيا".