شركتان قطرية وتركية توقعان صفقة لاستخدام وحدات التخزين العائمة في حلول الطاقة

وقعت شركة "ناقلات" Nakilat القطرية للنقل البحري، اللاعب الرئيسي في شبكة نقل الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر، وشركة "كارباورشيب" Karpowership التركية إحدى أكبر مشغلي محطات الطاقة العائمة في العالم، مذكرة تفاهم للتعاون في سوق تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى طاقة والامتلاك المشترك وتشغيل وحدات تخزين عائمة أو ما يعرف بوحدات "FSRUs".

ونقلت صحيفة "خليج تايمز" عن "عبد الله السليطي" الرئيس التنفيذي لناقلات، قوله: "يتناسب هذا بشكل جيد مع خطة النمو طويلة الأجل لشركتنا في توسيع وتنويع وحدات الشحن لدينا وتعزيز مكانتنا كشركة عالمية رائدة في قطاع نقل الطاقة".

ووفقاً لمذكرة التفاهم التي تحدد الخطوط العريضة لخطة شاملة للمستقبل القريب، ستقوم "ناقلات" و"كارباورشيب" بإنشاء مشروع مشترك جديد وتسليم أول دفعة من وحدات تخزين الغاز بحلول عام 2023.

وقال "أورهان رمزي قره دنيز" الرئيس التنفيذي للشركة التركية إنهم "متحمسون للغاية للعمل مع شركة ناقلات لأن هذا سيعزز قدرتنا على تقديم حل شامل مصمم خصيصاً لعملائنا من خلال نموذج أعمالنا المتكامل حيث نصمم ونطور وننشئ مشاريعنا بالكامل".

وتوفر وحدات "FSRU" التخزينية، الطاقة من خلال استخدام وقود أنظف وأكثر موثوقية بين العديد من الخيارات الحالية، إلى أي بلد في جميع أنحاء العالم إذا لزم الأمر. وبفضل هذه التقنية صار من الممكن توصيل محطات توليد الطاقة العائمة، التي يمكنها تزويد الطاقة للبلدان المحتاجة لها في وقت قصير وبسهولة أكبر إلى شبكات الكهرباء العامة في البلدان ذات الاحتياجات.

يذكر أن شركة "كارباورشيب" التركية هي جزء من مجموعة "قره دنيز" للطاقة، وهي المالك والمشغل والباني لأسطول الطاقة الأول في العالم ولديها العديد من محطات الطاقة العائمة في بلدان مختلفة، بما في ذلك أندونيسيا ولبنان وموزمبيق وغانا وغامبيا والسنغال وكوبا.