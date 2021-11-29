⁨وزير الطاقة السعودي: ردود الفعل حول متحور كورونا "مبالغ فيها"⁩

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الإثنين، إن هناك مبالغة في ردود الأفعال على متحور فيروس كورونا الجديد، "أوميكورن".

وأضاف الأمير السعودي في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي في شرق السعودية، أنه تم تأجيل اجتماع تحالف أوبك و"أوبك+" إلى مساء الخميس المقبل، لمزيد من الوقت لدراسة الموقف والسوق.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 11 بالمئة، الجمعة الماضية، بعد اكتشاف متحور "أوميكرون" في جنوب إفريقيا، قبل أن تصعد أكثر من 4 بالمئة اليوم.

وسرعان ما أعلنت دول عديدة حول العالم، عن اكتشاف حالات بالمتحور على أراضيها، فيما نفذت دول أخرى قيودا على حركة المسافرين القادمين.

وكان من المقرر انعقاد اجتماع تحالف منتجي النفط على مستوى الوزراء، بعد غد الأربعاء.