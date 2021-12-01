العراق يرجح إبقاء "أوبك+" على سياسة الإنتاج الحالية

رجح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، الأربعاء، إبقاء تحالف "أوبك+" على سياسة الإنتاج الحالية على المدى القصير.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (واع)، قبل يوم على اجتماع أعضاء المنظمة لبحث سياسة الإنتاج للمرحلة المقبلة.

وقال عبد الجبار، إن "أعضاء منظمة أوبك وحلفاءها يهدفون إلى الوصول لحالة من الاستقرار والتوازن في سوق الطاقة، موثوقة ومستدامة للدول الصناعية والمصدرة للنفط الخام".

ورجح أن يتوصل أعضاء "أوبك+" إلى اتفاقية لتمديد العمل بسياسات الإنتاج الحالية خلال الفترة القصيرة المقبلة، مضيفا: "موقف العراق بشأن الاستمرار بضخ الزيادة المقررة بحدود 400 ألف برميل أو توقفها يرتبط بقرارات أوبك خلال الاجتماع".

والإثنين، حذّرت منظمة الصحة العالمية، من خطر "مرتفع للغاية" جراء تفشي متحور "أوميكرون" على مستوى العالم، وذلك في توصية فنية صدرت عنها للدول الأعضاء وعددها 194 بلدا.

وتترقب أسواق الطاقة اجتماعا لتحالف "أوبك+" والمقرر ، الخميس، لبحث تطورات سوق النفط المتسارعة، بفعل المتحور الجديد، والرد على خطوات مستهلكين كبار بقيادة الولايات المتحدة، للسحب من الاحتياطيات النفطية لخفض أسعار الخام.