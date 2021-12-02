النفط يتحول للهبوط بعد تقارير عن تثبيت "أوبك+" زيادة الإنتاج

هوت أسعار النفط الخام بنحو 3 بالمئة في التعاملات المسائية، الخميس، بعد تقارير عن توجه المنتجين في تحالف "أوبك+" للإبقاء على سياسة تخفيف قيود خفض الإنتاج، قائمة، خلال يناير/كانون ثاني الجاري.

وبدأ التحالف، الذي يضم دول "أوبك" و10 منتجين من خارجها، اجتماعا في فيينا، الخميس، لتدارس ما إذا كان سيبقي على تخفيف قيود الإنتاج الحالية بمقدار 400 ألف برميل في يناير الماضي، أو وقفها تحت ضغط متحور كورونا "أوميكرون".

وبحلول الساعة 14.18 (ت.غ)، هبطت عقود خام برنت القياسي، تسليم فبراير/شباط، بمقدار 1.89 دولارا أو بنسبة 2.74 بالمئة، إلى 66.98 دولارا للبرميل.

ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يناير/كانون الثاني، بمقدار 1.88 دولارا أو بنسبة 2.87 بالمئة، إلى 64.82 دولارا للبرميل.

وتخلت أسعار الخام عن مكاسب بين 0.5 وواحد بالمئة في التعاملات الصباحية، قبل أن يبدأ اجتماع "أوبك+".

وعلى مدى شهر، قاوم التحالف مطالب أمريكية بضخ المزيد من الخام في الأسواق لخفض الاسعار، التي ارتفعت بأكثر من 40 بالمئة منذ بداية 2021، الأمر الذي يرى كبار المستهلكين بقيادة الولايات المتحدة أنه يهدد تعافي الاقتصاد العالمي.

وردت الولايات المتحدة باستخدام 50 مليون برميل من المخزون الاستراتيجي، ضمن خطة منسقة مع دول أخرى مستهلكة للنفط، في مسعى لخفض الأسعار.