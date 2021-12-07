نمو إنتاج طاقة الرياح المركبة في تركيا 30 في المئة خلال 2020

نمت طاقة الرياح المركبة في تركيا بنسبة 30 بالمئة، خلال العام الماضي 2020، مقارنة بالعام الذي قبله 2019.

جاء ذلك على لسان إيبرو أريجي، رئيسة اتحاد طاقة الرياح في تركيا، في تصريحات لوكالة الأناضول.

وقالت "أريجي" إن طاقة الرياح المركبة لتركيا، بلغت في الوقت الحالي، 10 آلاف و580 ميغاوات.

وأضافت أن عام 2020 شهد إنتاج 1241 ميغاوات من طاقة الرياح المركبة، بالرغم من تحديات وباء كورونا.

وأوضحت أن طاقة الرياح المركبة في تركيا، بلغت 1747 ميغاوات، منذ مطلع العام الحالي وحتى الرابع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأشارت إلى استمرار الاستثمارات في هذا المجال، خلال العام الحالي، بما فيه الفترات التي توقفت فيها أغلب القطاعات بسبب قيود وباء كورونا.

وفي سياق متصل، قالت "أريجي" إنهم يستعدون لعقد "قمة طاقة الرياح في تركيا"، يوم 15 ديسمبر الجاري، مع إمكانية مشاركة أصحاب القطاع وجهاً لوجه، فيما يمكن للمهتمين متابعة القمة عن بعد.