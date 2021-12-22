تركيا تؤكد دعمها أذربيجان في مشروع "الطاقة الخضراء"

أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، استمرار وقوف بلاده إلى جانب أذربيجان في مشروع "الطاقة الخضراء" المخطط انطلاقه في إقليم قره باغ المحرر.

جاء ذلك في كلمة، الأربعاء، خلال مشاركته في منتدى الطاقة التركي الأذربيجاني الأول في العاصمة باكو.

وأشار إلى أن الإرادة السياسية المشتركة للبلدين وجهود وقدرات الشركات التركية والأذربيجانية لها دور كبير في تعزيز العلاقات بين البلدين.

ولفت إلى أن التعاون بين البلدين بمجال الطاقة ليس محدودا في قطاع الهيدروكربون فحسب إنما تشمل أيضا قطاعات أخرى مثل الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضح أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب أذربيجان، سواء من خلال شركاتها العامة أو الخاصة، بخصوص مشروع "الطاقة الخضراء أو المتجددة" المرتقب انطلاقه في إقليم قره باغ المحرر من الاحتلال الأرميني أواخر العام الماضي.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مدنية مأهولة.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على أراضيها المحتلة منذ نحو 30 عاما.