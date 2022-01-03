"أوبك" تنتخب الكويتي هيثم الغيص أمينا عاما

انتخبت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، الإثنين، الكويتي هيثم الغيص أمينا عاما جديدا لها للسنوات الثلاث القادمة، خلفا للأمين العام الحالي النيجيري محمد سانوسي باركيندو.

وقالت المنظمة في بيان، إثر مؤتمر خاص عقده ممثلو الدول الأعضاء الـ13 عبر تقنية الاتصال المرئي " قرر المؤتمر بالتزكية تعيين هيثم الغيص من الكويت أميناً عاماً للمنظمة (أوبك)، اعتبارًا من 1 أغسطس/آب 2022، ولمدة ثلاث سنوات".

ويشغل الغيص نائب العضو المنتدب للتسويق الدولي في مؤسسة البترول الكويتية (حكومية).

وشغل الغيص منصب محافظ الكويت في "أوبك" منذ 2017 حتى يونيو/حزيران 2021، وترأس اللجنة الفنية المشتركة فيها.

وأشادت المنظمة بأمينها العام المنتهية ولايته باركيندو، الذي قاد "أوبك" منذ 1 أغسطس 2016، وينهي مهامه في 31 يوليو/تموز القادم.

وقالت المنظمة إن باركيندو "لعب دورا فعالا في استقرار سوق النفط العالمي منذ الانكماش غير المسبوق المرتبط بوباء كوفيد-19، وتوفير منصة للتعافي".