عام 2021 حقق الزيادة الأكبر في طاقة الرياح في تركيا

أفادت بيانات رسمية الثلاثاء أن تركيا أضافت ما يقرب من 1.750 ميغاواط من طاقة الرياح خلال عام 2021، وهي أعلى إضافة سنوية حتى الآن.

وكانت زيادة قياسية سابقة في قدرة طاقة الرياح السنوية تحققت عام 2016 بمقدار 1.248 ميغاواط.

وبلغ إجمالي طاقة الرياح المركبة في تركيا 10.750 ميغاواط بحلول نهاية عام 2021، حيث وصل عدد مشاريع طاقة الرياح قيد التشغيل إلى 270 مشروعاً، وفقاً للبيانات المقدمة من جمعية طاقة الرياح التركية التي أظهرت أيضاً أن إضافات طاقة الرياح تمثل نصف الزيادات الإجمالية في قدرة الكهرباء في عام 2021.

وقالت إبرو أريجي رئيسة جمعية طاقة الرياح، إن النمو في القطاع يُعزى إلى خطة الحوافز القائمة على العملات الأجنبية، وهي آلية لدعم موارد الطاقة المتجددة، وتُعرف أيضاً باسم YEKDEM، والتي أُقرّت العام الماضي.

وللاستفادة من الخطة، قام المستثمرون بتسريع بدء تشغيل محطات الطاقة، ويجري حالياً إنشاء حوالي 30 مشروعاً بسعة 800 ميغاواط، والتي من المتوقع أن يتم تشغيلها بسرعة هذا العام.

وبفضل خطة دعم موارد الطاقة المتجددة، ارتفع معدل النمو القياسي العام الماضي بنسبة 40% مقارنةً بالرقم القياسي السابق عام 2016.

وصرحت أريجي لوكالة أنباء الأناضول، بأن تركيا عززت هدفها لإضافة 1000 ميغاواط سنوياً، قائلةً:"لدينا الإمكانيات لتفعيل 1500 ميغاواط سنوياً بسهولة بالغة. وستلعب حوافز استخدام المعدات المحلية وأهداف تركيا الخالية من الكربون على وجه الخصوص، دوراً هاماً في هذه الزيادة".

يذكر أن الاتجاه الكبير في مشاريع الرياح يتمثل في إدخال الطاقة الشمسية لبناء محطات هجينة، وهي قيد التنفيذ بالفعل مع تطبيقات تنتج ما يقرب من 2000 ميغاواط من قدرة المحطات الهجينة.

رحلة طاقة الرياح:

منذ إنشائها في عام 1998، شهدت قدرة طاقة الرياح في تركيا معدلات نمو مطردة من 9 ميغاواط في ذلك الوقت، إلى 19 ميغاواط عام 2000 إلى 66 ميغاواط عام 2006 وحتى 239 ميغاواط عام 2007.

وزادت استثمارات طاقة الرياح بسرعة أكبر على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، حيث تسارعت لتصل إلى 2.355 ميغاواط عام 2012 و 4.733 ميغاواط عام 2015.

وسجل عام 2016 الحصول على أعلى قدرة سنوية لطاقة الرياح بـ 1.248 ميغاواط، وبلغ إجمالي طاقة الرياح المركبة في ذلك العام 6.135 ميغاواط. لتضيف تركيا 1.241 ميغاواط من طاقة الرياح عام 2020.

وفي نهاية أغسطس/آب من عام 2021 تجاوزت قدرة طاقة الرياح المركبة في البلاد عتبة 10.000 ميغاواط، وأصبحت بذلك أكبر مصدر بديل لتوليد الكهرباء لأول مرة في تاريخ البلاد بحصة 22.6% في 28 نوفمبر/تشرين الثاني.

لكن توليد الكهرباء من الرياح لم يقف عند هذا الحد بل عاد وحقق رقماً قياسياً هو الأكبر على الإطلاق في 11 ديسمبر/كانون الأول، حيث أُنتج 20.01% من إجمالي الطاقة في شهر واحد، لتصل طاقة الرياح المنتجة إلى 187.598 ميغاواط/ساعي.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا احتلت المرتبة الخامسة، كأكبر مستثمر في طاقة الرياح في أوروبا عام 2020 بأكثر من 1.8 مليار دولار.