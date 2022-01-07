ارتفاع أسعار النفط بتأثر من أحداث كازاخستان وتراجع إنتاج ليبيا

سجلت أسعار النفط، الجمعة، ارتفاعا جديداً مع ازدياد مخاوف نقص المعروض بسبب الاضطرابات في كازاخستان وتراجع إنتاج ليبيا.

وبحلول الساعة 7:16 (ت.غ)، ارتفعت عقود خام برنت القياسي، تسليم مارس/آذار، 54 سنتا او بنسبة 0.66 بالمئة، إلى 82.53 دولار للبرميل.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم فبراير/شباط، 56 سنتا أو بنسبة 0.7 بالمئة، إلى 80.02 دولار للبرميل.

والخميس، أغلقت تداولات الخام على ارتفاع بنحو 1.5 بالمئة لمزيج برنت وأكثر من 2 بالمئة للخام الأمريكي، وكلاهما يتجهان لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 6 بالمئة.

ولليوم السادس على التوالي، تتواصل الاحتجاجات في كازاخستان بسبب رفع أسعار الوقود في البلد المنتج للنفط والغاز والعضو في تحالف "اوبك+".

ويبلغ متوسط إنتاج كازاخستان من النفط الخام حوالي 1.6 مليون برميل يوميا، قبل احتساب حصتها من التخفيضات المعتمدة من "اوبك+".

وزادت المخاوف من نقص الإمدادات العالمية مع تراجع إنتاج ليبيا من النفط الخام إلى نحو 730 ألف برميل يوميا، من متوسط إنتاج بلغ حوالي 1.3 مليون برميل في العام 2021.

ويعود انخفاض إنتاج ليبيا بشكل أساسي إلى أعمال صيانة في خطوط الأنابيب.

وجاءت أزمة الإمدادات المحتملة في كازاخستان وتراجع إنتاج ليبيا في وقت لم تستطع دول "اوبك+" مواكبة نمو الطلب على النفط.

والخميس، كشف تقرير للتحالف حول مدى التزام أعضائه بحصصهم من التخفيضات المعتمدة، أن الزيادة في إنتاج دول "اوبك+" لم تتجاوز 70 ألف برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهي أقل بكثير من الزيادة المقررة بمقدار 400 ألف برميل يوميا.