الكويت توقف تصدير الفحم البترولي "مؤقتا" بسبب حريق

أعلنت الكويت، الجمعة، وقف تصدير مادة الفحم البترولي مؤقتا، جراء حريق نشب في أحد خطوط النقل، شرقي البلاد، دون وقوع إصابات.

جاء ذلك وفق بيان صدر عن شركة البترول الوطنية (حكومية)، نشرته وكالة الأنباء الرسمية "كونا".

وذكر البيان أن الشركة "سيطرت بشكل كامل على حريق محدود نشب في جانب من الخط الناقل للفحم البترولي بمنطقة الشعيبة الصناعية لم يسفر عن وقوع إصابات".

ونقل عن متحدث الشركة عاهد الخريف، قوله إن "الحريق الذي تم التعامل معه من قبل فريق الإطفاء (..) أدى لإيقاف تصدير مادة الفحم البترولي مؤقتا لحين التأكد من سلامة الموقع وتقييم حالة الخط وإعادة تأهيله".

وأوضح أن "استئناف عمليات التصدير عبر هذا الخط سيتم بعد إجراء الإصلاحات اللازمة (دون تحديد موعد)".

ولم يذكر بيان الشركة تفاصيل أكثر عن الحريق وأضراره.

وفي 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت الشركة السيطرة على حريق اندلع بميناء "مصفاة الأحمدي" (شرق) أثناء عمليات الصيانة لوحدة إسالة الغاز، ما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 10 آخرين.