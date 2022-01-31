شروط قطرية لإمداد الاتحاد الأوروبي بإمدادات غاز طارئة

طالبت قطر الاتحاد الأوروبي بضمان ألا يعاد بيع أي إمدادات غاز طارئة للاتحاد خارج التكتل إذا ما كان يريد من قطر ومنتجين رئيسيين آخرين للغاز إمداده بإمدادات طارئة في حال أقدمت روسيا على عمل عسكري ضد أوكرانيا.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن قطر طلبت التوصل إلى تسوية لتحقيق يجريه الاتحاد الأوروبي بخصوص العقود القطرية طويلة الأمد للغاز التي تقول المفوضية الأوروبية إنها ربما تمنع التدفق الحر للغاز إلى أوروبا وسوقها الموحدة للغاز.

وتمس مطالب قطر جوهر قواعد تحرير سوق الغاز الأوروبية. ويرى الاتحاد الأوروبي أن تجارة الغاز الحرة تماما ضرورية لأمن الطاقة لكن كبار المنتجين وبعض المستهلكين للغاز يرون أن الإصلاحات التي جرت في العقدين الماضيين كانت كثيرا ما تثير الاضطرابات وتقود لرفع الأسعار.