أردوغان: قد نتزود بالغاز الطبيعي من العراق

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العراق قد يزود بلاده بالغاز الطبيعي، مؤكدا أن تركيا لا تواجه نقصا في مخزون الغاز بالوقت الراهن.

جاء ذلك في تصريح أدلى به أردوغان خلال رحلة عودته بالطائرة من أوكرانيا إلى تركيا مساء الخميس.

وأشار إلى أصوات داخلية في تركيا تتدعي نقص مخزون الغاز الطبيعي بالبلاد، رافضا تلك الادعاءات بشدة.

وأوضح أن حقيقة ذلك مشكلة بسيطة مصدرها الجانب الإيراني، ولا تعني نفاذ مخزون الغاز بالبلاد.

ولفت إلى أنه تحدث مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي حول هذا الموضوع، وطلب منه مدة تتراوح بين 10 و15 يوما لحل المشكلة، وهو ما حدث بالفعل، وعاد تدفق الغاز إلى تركيا لطبيعته.

وأضاف أنه "قد يتم تزويد تركيا بالغاز من العراق أيضا.. لكن أؤكد مجددا أننا لا نواجه مشكلة في الغاز الطبيعي بالوقت الراهن".

وفيما إذا كان الغاز العراقي سيأتي إلى تركيا من الحكومة المركزية أم من إقليم شمالي العراق، أوضح أردوغان أن ناقش مع رئيس الإقليم الكردي نيجيرفان بارزاني إمكانية تزويد تركيا بالغاز الطبيعي مؤخرا.

ولفت إلى بارزاني قال بأنه سيفعل ما بوسعه وسيبحث الموضوع مع الحكومة المركزية.