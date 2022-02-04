تركيا تستعد لإطلاق أول نموذج عائم لطاقة الرياح البحرية

تجري حالياً دراسة طاقة الرياح البحرية العائمة الأولى في تركيا، والتي تساعد على تحديد إمكانات طاقة الرياح في بحار البلاد، من خلال تصميم فريد صاغه أكاديميون من معهد إزمير للتكنولوجيا.

وتبحث الدراسة في تصميم نماذج فريدة من نوعها، تم تصغيرها إلى 1 على 40 من حجم النموذج القياسي، في مختبر قسم الهندسة المدنية في معهد إزمير للتكنولوجيا الذي يُعد موطناً لمولد أمواج ومولد رياح من النوع المفتوح، بعد أن تم تصميمهما وتصنيعهما محلياً.

وقامت منحة توبيتاك المقدمة من مجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي بتمويل مشروع الدراسة التطبيقية في كيفية عمل نماذج التصميم في ظل الظروف الجوية العاصفة والأمواج المنتظمة وغير المنتظمة.

وأسفرت الدراسة التي بدأت عام 2018، عن نتائج إيجابية لنمذجة التصميم من خلال تقييمات الحواسيب، ومن المتوقع أن تحصل على براءة اختراع هذا العام.

وفي حديثه عن أهداف الدراسة أوضح "أونفر أوزكول" منسق المشروع ورئيس قسم الهندسة الميكانيكية في معهد إزمير للتكنولوجيا قائلاً:"نهدف إلى فهم السلوك الميكانيكي لتوربينات الرياح البحرية العائمة الموجودة في أعماق البحار لأن المناطق المجدية اقتصادياً لتوربينات الرياح البرية بدأت تتناقص تدريجياً".

وأكد أن بعض الدول بما في ذلك أوروبا واليابان والولايات المتحدة، بدأت في الكشف عن إمكانات طاقة الرياح البحرية الثابتة والعائمة، مشيراً أن هذه الدراسة من شأنها أن تعطي فرصة لتركيا للتأكد من هذه الإمكانيات واستخدامها عند الحاجة.

ونصح بأن تركيا يمكن أن تختار النباتات العائمة بدلاً من التوربينات السفلية الثابتة نظراً للصعوبات والتكاليف المتكبدة في تثبيت التوربينات في قاع البحر على أعماق تزيد عن 50 متراً، موضحاً أن النباتات العائمة أكثر جدوى نظراً للخصائص الجغرافية لبحار تركيا، والتي تعتبر المناطق العميقة فيها قريبة جداً من الشاطئ بحوالي 1 كم فقط، حيث تحتاج توربينات الرياح الثابتة عادةً إلى وضعها للاستفادة من الرياح القوية.

إمكانات الرياح البحرية

من جانبه أكد "بيرغوزار أوزتالاي أوزبهجيجي" الأستاذ المشارك في قسم الهندسة المدنية في معهد إزمير للتكنولوجيا وباحث المشروع، أن توربينات الرياح البحرية العائمة أكثر اقتصاديةً لتركيا وبقية العالم.

وتشير الدراسات إلى أن تركيا تنتج 70 غيغاواط من إمكانات الرياح البحرية، منها 57 غيغاواط يمكن أن تأتي من محطات عائمة و 12 غيغاواط من أنواع ثابتة، وفقاً لـ "أوزبهجيجي" الذي أوضح أنهم يهدفون إلى استخدام تصميم المنصة العائمة كنموذج أولي يمكن تطبيقه في جميع أنحاء العالم، حيث ينتج مولدهم موجات يتراوح ارتفاعها بين 4 و12 متراً.

ويختبر النموذج حدود الأمواج العالية إذ يقوم الباحثون بتعديل المنصة العائمة لتلائم أنماط الأمواج والرياح المختلفة.

وقد أظهر البحث أن بحر إيجه مناسب جداً للتوربينات العائمة لما يتميز به من موجات منخفضة ورياح شديدة.

يذكر أن تركيا كدولة محاطة بالمياه من 3 جهات، تسعى بجد للاستفادة من إمكانات الرياح البحرية في أقرب وقت ممكن.