تركيا تستعد لاستلام 8 شحنات غاز طبيعي مسال في الأيام القليلة القادمة

تتوقع تركيا أن تتلقى 8 شحنات من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وغينيا الاستوائية والجزائر في محطات الغاز الطبيعي المسال، بحلول السادس من مارس/آذار، بحسب بيانات ملاحية نشرت الخميس.

وتواصل تركيا شراء الغاز الطبيعي المسال من أجل الحفاظ على خزانات الغاز الطبيعي ممتلئة وتجنب مشاكل الإمداد. ومن المتوقع أن تصل شحنات الغاز إلى وحدات التخزين العائمة الثلاث في البلاد، في غضون 10 أيام.

وكانت 3 ناقلات غاز طبيعي مسال غادرت الولايات المتحدة، بينما انطلقت سفينة من غينيا الاستوائية، واثنتان من الجزائر باتجاه محطات الغاز في تركيا. وتتراوح مواعيد وصول السفن إلى وجهاتها من 25 فبراير/شباط إلى 6 مارس/آذار.

ويُخزّن الغاز في صورة سائلة على متن سفن الغاز القادمة إلى تركيا، ثم يتم تحويله إلى شكل غازي مناسب لخط الأنابيب بعد الإجراءات اللازمة وإرساله إلى الشبكة العامة، ليصل الغاز الطبيعي الذي يقوم برحلة طويلة عبر السفن، إلى المنازل.

في غضون ذلك، وصلت سفينة تحمل الغاز الطبيعي المسال إلى تركيا في 22 فبراير/شباط بعد مغادرتها ولاية تكساس بطاقةٍ إجمالية قدرها 170.799 متراً مكعباً.

يُذكر أن واردات تركيا من النفط والغاز المسال ارتفعت بنسبة 5.5% في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغت 245.922 طناً.

وقالت هيئة تنظيم سوق الطاقة في تقريرها الشهري عن سوق النفط إن واردات الغاز المسال جاءت من الولايات المتحدة والجزائر وكازاخستان واليونان وروسيا.

وفي هذه الفترة، زادت صادرات الغاز المسال بنسبة 78.1% لتصل إلى ما يقرب من 267.48 طناً، ويتم التصدير إلى لبنان والإمارات العربية المتحدة وبلغاريا وجمهورية شمال قبرص التركية وسويسرا وجزر مارشال ورومانيا ومناطق التجارة الحرة التركية.