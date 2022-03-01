تركيا تخفض ضريبة الكهرباء إلى 8% بهدف مكافحة التضخم

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين، قرار تركيا بخفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء المستخدمة لأغراض الري السكنية والزراعية من 18% إلى 8%، وإعادة تعديل تعريفة الكهرباء للأسر منخفضة الاستهلاك.ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود تهدف إلى تخفيف الضغط على الأسر والشركات المتضررة من ارتفاع فواتير الطاقة وسط ارتفاع التضخم.

وكرر أردوغان تصميم الحكومة على حل مشكلة التضخم بسرعة، قائلاً إن تركيا ستشهد ضبطاً كبيراً في أسعار المستهلك بحلول الصيف.

وقال الرئيس في تصريحات متلفزة عقب اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة أنقرة:"بحلول أشهر الصيف، سنكون قد وضعنا مشكلة التضخم في حاجيات الحياة اليومية التي ابتليت بها أمتنا، تحت السيطرة إلى حد كبير".وأشار إلى أن المستوى الشهري فوق تعريفة الكهرباء المرتفعة للأسر التي تستخدم المزيد من الطاقة، ارتفع إلى 240 كيلوواط/ساعة.وكانت الحكومة التركية رفعت الحد الأقصى في التعريفة التدريجية للكهرباء من 150 كيلو واط/ساعة إلى 210 كيلوواط/ساعة شهرياً، اعتباراً من 1 فبراير/شباط.